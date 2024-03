Gianluca Savoldi: "Vi dico i due calciatori che decideranno Napoli-Atalanta"

Gianluca Savoldi ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport su Napoli - Atalanta:

"Sono cresciuto e vivo a Bergamo, ho vissuto a Napoli, poi ci ho giocato e mi ci sono anche sposato. Sono le città della mia vita insieme con Bologna, dove sono nato. I luoghi di mio padre".



Lei, invece?

«Sono atalantino da bambino, ma sa cosa? I due popoli, per quanto diversi, sono simili per l’amore viscerale e incondizionato nei confronti della propria terra».



Da ex centravanti: Osimhen o Lookman?

«Bella coppia, meravigliosi insieme come nella nazionale nigeriana. Saranno decisivi anche senza gol, assist o un tiro in porta: quelli come loro condizionano il modo di difendere. Osi è devastante: chi farebbe uno contro uno secco con lui in campo aperto? Nessuno».