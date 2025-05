Ghoulam: "Conte mi ha invitato a Castel Volturno, cosa penso del paragone Hamsik-McTominay. ADL? Ha fatto un capolavoro"

Faouzi Ghoulam ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport. L'ex azzurro ha parlato di Conte e non solo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Non sento De Laurentiis da un paio d’anni, gli feci gli auguri di compleanno. Ma sa cosa? Non amo i messaggi e nascondermi dietro un telefono, preferisco il contatto diretto. Conte mi ha invitato a parlare con lui e ci tengo. Voglio vedere come lavora.

McTominay può essere l’erede di Hamsik?

Per leadership e colpi decisivi, allora sì. Però Marek è unico: per intelligenza, capacità atletiche e qualità tecnica non c’è nessuno come lui.

Anche De Laurentiis può bissare in due anni: sarebbe il primo a riuscirci...

Il suo capolavoro è stato portare Conte. Spero che resti a Napoli. Anzi, ci credo: il presidente saprà dare le garanzie che giustamente chiede. Tutti si aspettano che vinca sempre soltanto perché è Conte, e se non ci riesce si parla del fallimento di Conte. Ogni pressione è su di lui, comprendo le sue esigenze”.