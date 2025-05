Calciomercato Napoli, Il Mattino: 100 milioni dall'Arabia per ADL, trattative per Osimhen-Anguissa!

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino annuncia il possibile doppio affare con l'Arabia Saudita per gli addii di Osimhen e di Anguissa, che avrebbe già trovato un accordo per il suo trasferimento agli arabi (l'Al-Hilal è in pole).

Questo quanto si legge sul quotidiano oggi in edicola, sull'affare fra gli arabi e il Napoli per la doppia cessione di Osimhen-Anguissa:

Aurelio d'Arabia. Almeno 100 milioni per costruire il nuovo Napoli potrebbe arrivare da Riad: perché il fondo sovrano Pif, che controlla i quattro principale club del Paese ovvero l'Al-Hilal, l'Al-Ittihad, l'Al-Nassr e l'Al-Shabab ha presentato una doppia offerta. La prima per Victor Osimhen e la seconda per Frank Anguissa. Se per Osimhen la trattativa è ancora da definire nei dettagli, quella per il centrocampista camerunense ha avuto una svolta proprio nelle ultime ore, dopo che Anguissa ha compreso che il Chelsea stava tentennando e ha deciso di accettare la proposta che arriva dagli sceicchi.

Quelli del Fondo Pif sono pronti a versare al Napoli circa 25 milioni per il suo centrocampista mentre per Osimhen sono pronti a versare i 75 milioni della clausola. Per il nigeriano c'è la questione dell'ingaggio, perché ora c'è maggiore accortezza nel pagare certi stipendi. Osimhen vuole i 12 milioni di ingaggio che prende al Galatasaray. E dunque, per mettere a segno l'operazione, vanno trovati nuovi investitori. Ma il Napoli sa e stavolta non ci saranno muri che non possono essere abbattuti".