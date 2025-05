Lobotka prova il recupero per Napoli-Genoa, ecco cos'ha fatto oggi lo slovacco | FOTO

Notizie Napoli - Stanislav Lobotka prova il recupero per il rush finale di campionato e già per Napoli-Genoa di domenica 11 maggio 2025 alle ore 20:45. Il centrocampista slovacco era uscito dal campo più che malconcio durante la sfida vinta contro il Lecce sabato scorso. Al momento la sua presenza resta in dubbio a causa del duro colpo subito alla caviglia.

Lo slovacco sta facendo di tutto per tornare a disposizione di mister Conte e oggi è stato alla Idro Kinetic di Lago Patria per svolgere terapie e cercare di recuperare il prima possibile. Clicca su foto allegate per vedere: