Gazzetta - L'estate scorsa il Real Madrid aveva posato gli occhi su Kvaratskhelia: la contromossa del Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un piccolo retroscena di mercato che vede protagonisti il Real Madrid ed il talento georgiano, di proprietà del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport riguardo a Kvara:

"Il Napoli, invece, lo sa benissimo e anche per questo cercherà al più presto di blindarlo con un nuovo accordo più lungo, con un ingaggio più vicino al valore tecnico del fantasista georgiano. Lo ha detto di recente il suo agente Mamuka Jugeli, un secondo padre per Khvicha: «Nel futuro prossimo ci saranno adeguamenti nel suo contratto. De Laurentiis è un uomo di parola che mantiene tutto ciò che promette...». Su Khvicha, in estate, aveva posato gli occhi anche il Real Madrid di Ancelotti. Ora Kvara ha l’occasione per ringraziare il Madrid per l’attenzione e il Napoli per la fiducia"