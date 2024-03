Gazzetta - Juan Jesus aveva girato un filmato con Manè sul razzismo prima di Inter-Napoli

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato una piccola curiosità su Juan Jesus:

"Ma contestualmente Juan Jesus sarà protagonista di un filmato girato dai media creator del club, insieme a Sadio Mané, proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema del razzismo. Il video è stato realizzato nella settimana precedente alla gara di San Siro e sarà pubblicato nei prossimi giorni. Con il sincero augurio, per il calciatore, che non si tratti di un urlo nel vuoto, su una questione il cui rilievo sociale è assoluto".