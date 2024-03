Gazzetta - Acerbi rischia una squalifica pesante dopo l'insulto razzista a Juan Jesus

L'edizione online de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in merito al caso Juan Jesus-Acerbi:

"Per capire se ci saranno degli sviluppi, è necessario leggere il referto del direttore di gara (lo farà il Giudice Sportivo) o eventualmente attendere un approfondimento d'indagine della procura federale sul caso. Perché, allo stato attuale, non va escluso che il procuratore federale apra un'inchiesta e ascolti i due calciatori coinvolti. Nel caso l'insulto fosse accertato, l'interista andrebbe incontro a una squalifica pesante. Acerbi non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti al termine del match e non ha scritto niente sui suoi profili social. Domani partirà insieme all'Italia per la tournée negli Usa. Stupisce che un simile episodio veda coinvolto proprio a un nazionale, un giocatore d'esperienza nonché un ragazzo dai forti valori come il difensore ex Lazio. Che, non a caso, in campo prontamente ha chiesto scusa. La vicenda però resta brutta".