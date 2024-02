"Folorunsho è una belva". Da Spalletti un assist al Napoli, i numeri del centrocampista fanno ben sperare

Ultime notizie Napoli - «Folorunsho è una belva». Parola del c.t. Luciano Spalletti, che in una intervista alla Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su quei ragazzi che si stanno mettendo in mostra in questo campionato. E Michael Folorunsho, centrocampista del Verona in prestito dal Napoli, rientra tra loro.

I numeri di Folorunsho

Folorunsho ha giocato in tutte le zone del campo dalla mediana in su, e l'edizione odierna del quotidiano elenca le sue cifre: