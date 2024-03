Flop mercato Napoli: sette acquisti sbagliati in una sola stagione

Calciomercato Napoli, tutto da dimenticare. Una stagione disastrosa sotto tanti punti di vista, forse quasi tutti per il Napoli di De Laurentiis che ha anche sbagliato i colpi di mercato. 7 acquisti sono stati un flop tra l'estate e gennaio.

Napoli - Gazzetta dello Sport critica il mercato del Napoli di questa stagione tra gli acquisti estivi e quelli invernali bocciando praticamente quasi tutti.

I flop dell'estate: Natan di fatto è uscito dalle rotazioni. Dei colpi di agosto, era quello che avrebbe dovuto avere più spazio, dovendo sostituire Kim. Cajuste sembra ancora acerbo per raccogliere l’eredità tecnica di tutto rispetto che lascia Zielinski. Bocciatura vera e propria per Lindstrom.

Flop di gennaio: Mazzocchi , voluto da Mazzarri, è relegato al ruolo di comprimario alle spalle di Di Lorenzo ed è rimasto in panchina nelle ultime quattro gare. Traorè è stato fortemente cercato dalla dirigenza, che nonostante i problemi pregressi di salute ha scelto di riportarlo in Italia. Per lui però vale un discorso simile a Cajuste, con la differenza che l’ivoriano è stato prelevato dal Bournemouth con la formula del prestito e con ogni probabilità non sarà riscattato. Dendoncker con i 21 minuti in campo col Napoli non lo rendono nemmeno giudicabile. Ngonge è una delle poche note liete. Non ha mai disputato una gara dal primo minuto, eppure ha sempre trovato il modo di distinguersi in quei pochi spazi che gli sono stati riservati.