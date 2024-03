Leander Dendoncker in totale ha avuto solo 21’ dal suo ingaggio in prestito dall’Aston Villa. In Champions, essendo stato escluso dalla lista presentata dopo il mercato, cioè dopo il suo arrivo, ha fatto lo spettatore: il destino a fine stagione sembra scontato, non sarà riscattato. E la storia in qualche modo rischia di richiamare quella di Axel Tuanzebe. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport.