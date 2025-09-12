Probabili formazioni Fiorentina-Napoli: tre ballottaggi, le decisioni di Conte

Formazioni  
Lucca OliveraLucca Olivera

Si scende in campo con Fiorentina-Napoli e ci sono delle importanti novità che riguardano le formazioni di Pioli e Conte per la prossima partita di campionato, le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

Si scende in campo con Fiorentina-Napoli e ci sono delle importanti novità che riguardano le formazioni di Pioli e Conte per la prossima partita di campionato, le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli.

Probabili formazioni Fiorentina-Napoli

Nella Fiorentina è indisponibile Gudmundsson. Al fianco di Kean, Dzeko è favorito nel ballottaggio con Piccoli. Spazio al 3-5-2 con un ballottaggio a centrocampo tra Sohm e Nicolussi Caviglia: qualora la spuntasse l'ex Venezia, Fagioli giocherebbe da mezzala con Nicolussi Caviglia in regia.

Per il Napoli in porta ballottaggio tra Milinkovic-Savic e Meret. Altro due ballottaggi in difesa tra Buongiorno e Juan Jesus e sull'esterno tra Spinazzola e OliveraRrahmani è indisponibile, sarà sostituito da Beukema. Out Lukaku, c'è Lucca titolare in attacco. Panchina iniziale per Hojlund. Alle spalle del centravanti si insiste con PolitanoAnguissaDe Bruyne e McTominay.

  • FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Dzeko, Kean. All. Pioli
  • NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top