Film scudetto Napoli, alla prima proiezione in città anche i protagonisti dello scudetto

Ultime notizie SSC Napoli - Napoli - "Sarò con te", il film sul terzo scudetto del Napoli, sarà trasmesso in anteprima venerdì 3 maggio dalle ore 23. Ne parla il Corriere dello Sport.

Si partirà con un giorno di anticipo rispetto alla data del 4 maggio, l’anniversario del successo conquistato col pareggio di Udine:

“Grande attesa per la pellicola che racconterà i mesi che hanno preceduto il tricolore e gli istanti successivi al grande trionfo con immagini e dichiarazioni inedite di chi l’ha costruito e di chi l’ha vissuto. In una delle sale napoletane, dovrebbero essere presenti per la prima proiezione anche i protagonisti dello scudetto”