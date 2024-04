Empoli-Napoli, CdM - Calzona ha scelto la formazione: chance per Mazzocchi, la decisione su Zielinski

Ultime notizie Serie A - Oggi si scende in campo, con Empoli-Napoli, una delle ultime chiamate per l'Europa per i partenopei. E Calzona si affida alle certezze, lo scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"Calzona punta sull’abbondanza in attacco, dovrebbe affidarsi al classico tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia ma stavolta c’è anche Ngonge che rientra dalla squalifica. Sulla zona destra dell’attacco il Napoli può fare come a Monza, sfruttare l’alternanza tra due risorse che possono rendersi pericolose in maniera differente. In attacco c’è abbondanza, in difesa, invece, le risorse sono contate. Giocherà Mazzocchi a sinistra, Olivera rientrerà contro la Roma, Ostigard e Juan Jesus al centro della difesa e, viste le assenze degli squalificati Rrahmani e Mario Rui, Calzona ha convocato anche il difensore classe 2005 della Primavera Luigi D’Avino che ha già vissuto in prima squadra i ritiri estivi, la trasferta di Lecce con Garcia e la Supercoppa con Mazzarri. La difesa è, quindi, da reinventare mentre negli altri reparti Calzona dovrebbe puntare ancora sulle certezze con Zielinski che ha sorpassato Traorè nelle gerarchie riconquistando il suo posto da mezzala sinistra".