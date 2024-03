Ecco cosa succederà durante la sosta a Castel Volturno

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto in merito alla sosta del campionato per le nazionali a Castel Volturno:

"Dopo tre giorni di riposo, quel che resta del Napoli (dieci giocatori sono impegnati con le rispettive nazionali) si ritroverà oggi a Castel Volturno per preparare la sfida con l’Atalanta in programma il 30 marzo alle 12.30 al Maradona. L’allenatore Francesco Calzona guiderà la Slovacchia in due gare con l’Austria e la Norvegia e quindi dirigeranno gli allenamenti i suoi collaboratori Gianluca Grava e Simone Beccaccioli (match analyst) e il preparatore atletico Francesco Cacciapuoti. Il tecnico calabrese seguirà gli allenamenti attraverso le immagini prodotte dal drone".