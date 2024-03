Dipendente Roma licenziata, indignazione sui social: "Fate schifo! Calpestata la dignità delle donne"

Ha sollevato giustamente indignazione in rete la questione in casa Roma con la dipendente licenziata. Un calciatore della Primavera non solo ha rubato sul suo cellulare un video hard in cui era col suo fidanzato, ma l’ha anche diffuso e alla fine - per assurdo - è stata pure licenziata mentre il ragazzo ieri è stato regolarmente in campo.

Dipendente Roma licenziata, è caos sui social: indignazione totale

Così le pagine social del club giallorosse sono letteralmente travolte di commenti contrariati sulla vicenda: “Premiati gli uomini che infrangono la legge e calpestata la dignità delle donne. Ma quanto schifo fate?”, è uno dei tanti messaggi che sintetizza tutti gli altri.

Molti, tutti, chiedono il nome del giocatore che non solo deve essere licenziato ma deve anche pagare i danni alla ragazza che va poi richiamata sul posto di lavoro. Nel frattempo si muove anche la procura della FIGC che ha sentito l’ex dipendente.