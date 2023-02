Gazzetta - De Laurentiis aveva pensato seriamente di cambiare Spalletti lo scorso maggio: il retroscena

Calcio Napoli - Luciano Spalletti oggi rappresenta uno dei punti fermi del progetto Napoli. L'allenatore sta raccogliendo i frutti di un lavoro iniziato la scorsa stagione e proseguito successivamente questa estate quando c'è stata una vera e propria rivoluzione tecnica. Qualcuno gli ha anche dato dell'aziendalista perchè non ha alzato la voce nel momento in cui De Laurentiis gli ha dato via Mertens, Insigne, Koulibaly, Ospina, Fabian e così via. Oggi Luciano ha dimostrato a tutti che si può fare benissimo lo stesso.

Retroscena Spalletti Napoli

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola racconta un retroscena legato a Luciano Spalletti. Lo scorso maggio il presidente Aurelio De Laurentiis aveva pensato seriamente di cambiare guida tecnica a quanto pare: