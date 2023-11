Cosa ha detto Mazzarri a Kvaratskhelia: le parole che hanno scatenato Khvicha

Napoli calcio - Si è visto un altro Kvaratskhelia ieri contro l'Atalanta. Merito dell'effeto Mazzarri? Può essere. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela le parole che il tecnico ha detto chiaramente al numero 77 per farlo scatenare con tutto il suo bagaglio tecnico sul rettangolo di gioco.

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Mazzarri ha restituito il sorriso al georgiano che Giuntoli è andato a recuperare in terre lontane, lo ha portato a Napoli per una manciata di milioni. Mazzarri gli ha detto: vai e gioca. E ha aggiunto: non stare solo sulla fascia, altrimenti ti raddoppiano, ti triplicano. E ti menano, come puntualmente avvenuto ieri come evidenzia il trattamento che gli ha riservato Hateboer. Accentrati, scambiati con Politano. E lui non se l'è lasciato dire due volte. Si è accentrato".