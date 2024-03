CorSport - Video ed iniziative private domani al Maradona sul caso Juan Jesus-Acerbi

Napoli - Come annunciato nei giorni scorsi, il Napoli non aderirà alla campagna contro il razzismo promossa dalla Lega di Serie A in questo weekend. La società ha deciso di andare per la sua strada con iniziative proprie come si legge sul Corriere dello Sport:

"Il Napoli, come annunciato subito dopo l’assoluzione di Acerbi, ha deciso di non aderire «più a iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro il razzismo e le discriminazioni». Testuale. Farà da sé già domani: video e iniziative private, lo sfondo della sfida con la Dea".