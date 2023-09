CorSport lancia il Napoli: ha un potenziale pazzesco! L'incidente dell'infelice tiktoker non preoccupa ma segnala un problema culturale

Ultime notizie Napoli - Alessandro Barbano, vice-direttore del Corriere dello Sport, sul quotidiano odierno analizza la situazione dopo Napoli-Udinese 4-1.

"Scoppiano come bolle di sapone gli errori di Garcia, gli avvisi di garanzia, gli scherzi da prete contro Osimhen, il freddo nello spogliatoio. Il rigore perfetto di Zielinski, il piatto beffardo del nigeriano in anticipo sul portiere in uscita. Il tocco di velluto di Kvaratskhelia che scavalca Silvestri, la coda dell’occhio del georgiano che vede Simeone in mezzo all’area e gli fionda un cross dritto sulla fronte.

Pum, pum, pum, pum, il Napoli è il Napoli. Può sbagliare giornata, allenatore, tattica, ma ha un potenziale pazzesco. Certo, può farsi male da sola. L’incidente del video postato da un infelice tiktoker non preoccupa in sé, ma segnala un problema culturale che forse va affrontato con maggiore consapevolezza"