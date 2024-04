CorSport - De Laurentiis assente alla riunione generale indetta da Calzona: il motivo

Aurelio De Laurentiis non era presente ieri a Castel Volturno durante la riunione generale indetta da Calzona con dirigenti e squadra. Il presidente, a differenza del periodo Garcia e Mazzarri, stavolta ha deciso di restare lontano. Un gesto di saggezza e di profondo rispetto nei confronti del suo allenatore spiega questa mattina il Corriere dello Sport.

