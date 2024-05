Dalla Spagna - Napoli su Vitor Roque del Barcellona! Primi contatti con l'agente

Calciomercato Napoli. Nome nuovo per il Napoli del futuro: nel taccuino degli uomini mercato azzurri è finito Vitor Roque, attaccante classe 2005 di proprietà del Barcellona.

La notizia dell'interessamento del Napoli pe Vitor Roque arriva direttamente dalla Spagna, in particolare dai colleghi di Mundo Deportivo:

“Il calcio europeo attende i piani del Barcellona per la prossima stagione. In questo senso uno dei nomi che sta facendo parlare è quello di Vitor Roque. Il Barça sta prendendo in considerazione un prestito per la prossima stagione se non riesce a tesserarlo per mancanza di fair play. Diversi club si sono interessati a lui situazione. Manchester United, Napoli, Nizza e Olympique Lione hanno contattato il suo agente per conoscere la situazione di Vitor Roque. Questi club si uniscono all’interesse di Siviglia e Betis. Il giocatore prenderebbe in considerazione l’idea di andare in prestito in accordo con il club solo se continuasse a vedere che non potrà avere posto nel Barça a breve termine“.