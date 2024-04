Crisi nera Napoli-Bari, altro esonero in arrivo: sarebbero 7 tecnici in un anno

Crisi nera totale quest'anno per la famiglia De Laurentiis, su entrambi i fronti Napoli-Bari. Dopo la gioia di uno scudetto e di un playoff con promozione in Serie A sfiorata di un soffio, i mesi successivi si stanno rivelando un disastro terribile. E potrebbe arrivare un altro esonero nelle prossime ore.

Ecco quanto evidenzia Antonio Corbo nel suo editoriale per La Repubblica:

Il restauro del Napoli richiede capacità di progetto einvestimenti durante la crisi parallela del Bari, 16esimo in serie B, sconfitto sabato a Como con il terzo allenatore, l’anziano Iachini. Se salta, per due società gemelle sono 7 i tecnici in un anno. Presidente Luigi De Laurentiis a Bari, ma stessa cassa, la Filmauro.

Stesso scenario che va analizzato tutto, con lucidità di gestione, coraggio e visioni dei giorni migliori di De Laurentiis padre. Imprenditore fortunato, lungimirante, scrupoloso, il primo ad aver inserito senza bugie metà famiglia negli utili di bilancio. Il calcio è impresa, e così fan tutte. Ma anche De Laurentiis deve riflettere.