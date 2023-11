Chi gioca Meret o Gollini contro l'Atalanta? Cosa trapela da Castel Volturno

Napoli calcio - Tra le sorprese nell'elenco dei convocati per Atalanta-Napoli c'è Alex Meret il quale aveva dato forfait praticamente prima del calcio d'inizio della sfida interna contro l'Empoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive come Walter Mazzarri abbia deciso chi schierare questo pomeriggio tra lui e Gollini.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Per la verità ci sarebbe anche un’altra sorpresa: Meret ha recuperato in tempi super rapidi dal problema muscolare rimediato con l’Empoli prima della sosta, nel riscaldamento, ed è stato convocato. Oggi, però, toccherà a Gollini. L’ex in prestito".