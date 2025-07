Visite mediche Milinkovic-Napoli: il portiere è arrivato a Villa Stuart | VIDEO CN24

Ultim'ora calciomercato Napoli, ecco anche Vanja Milinkovic-Saviz in azzurro! Il portiere del Torino è prossimo a diventare un nuovo giocatore della SSC Napoli per un affare da 21,5 milioni di euro pagabili in 4 anni. Il serbo è appena arrivato per le visite mediche a Villa Stuart di rito prima della firma sul contratto.

Calciomercato Napoli, Milinkovic Savic a Villa Stuart

Visite a Villa Stuart per Milinkovic-Savic questa mattina. Il portiere serbo si aggiunge a Luca Marianucci, Kevin De Bruyne, Noa Lang, Lorenzo Lucca e Sam Beukema che nella serata di ieri sono stati ufficialmente presentati ai tifosi a Dimaro Folgarida. Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, Milinkovic Savic - dopo visite e firme - non partirà in serata, direzione Dimaro. Stando a quanto filtra, il portiere andrà in ritiro con la squadra a Castel di Sangro. Dunque non lo si vedrà in Val di Sole.