CdM - Napoli, dovresti ambire al modello Atalanta! Quotarsi in borsa è l'unica soluzione

Ultime notizie. La crisi di risultati del Napoli invita a riconsiderare il modello di business del club partenopeo. Lo fa il giornalista Vittorio Zambardino oggi sul Corriere del Mezzogiorno, che suggerisce di guardare all'Atalanta.

Il club bergamasco, a differenza del Napoli, può contare sulla proprietà dello stadio di Bergamo, il centro sportivo giovanile, ma anche una certa cultura manageriale: tutte caratteristiche che mettono l'Atalanta al riparo da scossoni dovuti a stagioni deludenti dal punto di vista dei risultati. "Potrebbe il Napoli imitare il modello Atalanta?", si chiede il Corriere del Mezzogiorno, e risponde: "Solo in teoria: sarebbe un capovolgimento non solo del modello gestionale ma anche un totale cambiamento nelle abitudini del pubblico".

Ecco perché si propongono anche delle alternative. Ad esempio: il Napoli potrebbe quotarsi in borsa. "Ma andare in borsa significa sottoporsi a leggi e regole molto diverse da quelle che regolano una società non quotata. Nelle società quotate vigono forme di controllo a garanzia degli investitori - anche se la famiglia potrebbe conservare la maggioranza del capitale. Ma nessun titolare di fondi o di capitali investirebbe su una società non strutturata dove a decidere è un uomo solo".