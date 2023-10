Notizie Calcio Napoli - Come se non bastasse la tensione di questi giorni in casa Napoli tra panchina di Rudi Garcia in bilico e l'insoddisfazione degli ultimi risultati, arriva anche un’altra notizia ad agitare gli animi e a far preoccupare: l’infortunio di Victor Osimhen rimediato in nazionale.

Infortunio Osimhen, le ultimissime

Tuttavia, come rassicura il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, nelle prossime ore si valuterà l’entità del problema ma secondo le prime informazioni non dovrebbe essere nulla di grave.