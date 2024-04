CdM - Bivio Napoli-Roma: in caso di ko, De Laurentiis imporrebbe il ritiro fino a fine campionato!

Ultime news SSC Napoli - La squadra è ad un bivio, o arriva una risposta contro la Roma o si rischia il ritiro "punitivo" fino al termine della stagione. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Calzona, sia negli allenamenti che in sala video, ha chiesto alla squadra maggiore intensità e un atteggiamento diverso. Ha fatto leva sull’orgoglio come anche nelle dichiarazioni dopo la sconfitta di Empoli, alla riunione con i dirigenti ha paragonato il rientro ad altissima intensità in fase difensiva avvenuto in Sassuolo-Napoli della scorsa stagione con il blocco sconnesso nell’azione del gol di Cerri al Castellani.

De Laurentiis ha abbandonato l’idea del ritiro prolungato sia per motivi logistici che dopo i confronti con capitan Di Lorenzo e l’allenatore Calzona. Contro la Roma è un’altra gara-esame, in caso di sconfitta e atteggiamento negativo De Laurentiis potrebbe imporre il ritiro fino a fine campionato e stavolta Calzona non proteggerebbe la squadra senza una reale svolta nella prestazione".