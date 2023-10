Caso Pogba, il centrocampista della Juventus può patteggiare al TAS: i dettagli

Notizie calcio. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione su Paul Pogba. Il centrocampista della Juventus per il momento è squalificato per doping dopo essere risultato positivo al testosterone lo scorso 11 settembre in seguito ad un controllo effettuato il 20 agosto dopo una gara in cui non è nemmeno sceso in campo. Positività confermata poi lo scorso 6 ottobre con l'esito del campione B.

Come riporta il quotidiano in edicola, in questo momento è in corso l'esame chimico delle controanalisi al termine delle quali verrà fatta dagli esperti una relazione tecnica utile al procuratore Pierfilippo Laviani per formulare l'accusa. Il giocatore rischia quattro anni di squalifica che potrebbero scendere a due qualora il francese provasse la non intenzionalità. Non sarebbe da escludere anche un patteggiamento direttamente al TAS ma servirebbe l'ok di Nado Italia e Wada.