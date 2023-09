Capello: "Abbiamo calciatori europei come Raspadori, ma non siamo nell'élite. Spalletti apporti questi due correttivi"

Notizie calcio - Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

"Questo Spalletti deve ritrovare: le coperture difensive in cui eravamo maestri. Così si ritorna squadra. E poi in attacco ho visto sempre che i nostri erano già in area. Fermi. Prendete il City: quando lancia la palla in area arrivano in massa e in velocità, escluso forse Haaland. C’è una gran bella differenza. Abbiamo giocatori europei, ma non tanti: Tonali, Barella, Bastoni, Locatelli, Raspadori, Chiesa, Frattesi e Donnarumma che è grandissimo anche se non può prendere un gol così.

Ma non siamo nell’élite: Francia, Inghilterra, la Spagna che nei club gioca lo stesso calcio tecnico, sono decisamente superiori. Servirà la sana follia di Spalletti, la ‘follia d’artista’ che lui possiede, perché ha poco tempo. Ma all’Europeo andremo, non posso pensare a un’altra eliminazione".