CorSport - Infortunio Kvaratskhelia: la reazione di Calzona

Sono state ore di apprensione in casa Napoli dopo le immagini dell'infortunio in nazionale di Khvicha Kvaratskhelia. Un imprevisto che ha preoccupato non poco solo i tifosi azzurri in vista della gara di sabato contro l'Atalanta, ma anche l'allenatore Francesco Calzona che ha avuto la notizia e ha rivisto anche le immagini di Kvara che usciva dal campo come si legge sul Corriere dello Sport che svela anche la reazione a caldo proprio del tecnico del Napoli.

Infortunio Kvaratskhelia: la reazione di Calzona

Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sulla reazione di Francesco Calzona quando ha visto Khvicha Kvaratskhelia toccarsi l'inguine nel match tra Georgia e Grecia: