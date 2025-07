Tutti pazzi per Kevin De Bruyne, perfino i giocatori dell'Arezzo! Al termine di Napoli-Arezzo 0-2, prima amichevole stagionale degli azzurri nel ritiro di Dimaro, i calciatori avversari non hanno resistito alla tentazione di scattarsi una foto ricordo con il campione belga. Uno ad uno alcuni giocatori dell'Arezzo si sono fatti fotografare al fianco di De Bruyne, per immortalare un momento storico nella loro carriera.

