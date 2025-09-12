Il Napoli vuole tenere la porta imbattuta: oltre 360 minuti dall'ultimo gol subito! E domani può essere eguagliato un dato di quattro anni fa
12-09-2025 19:10
La Lega Serie A propone alcune interessanti statistiche in vista del match di domani tra Fiorentina e Napoli.
- Dalla stagione 2020/21, il Napoli ha sempre collezionato 6 punti dopo i primi due turni, eccetto l’anno scorso, dove perse l’esordio a Verona per 0–3 e si trovò a quota 3 dopo 180’ di gioco.
- Il Napoli ha chiuso la Serie A Enilive 2024/25 ed ha iniziato quella 2025/26 avendo tutt’ora aperta una striscia di 14 risultati utili consecutivi (9 vittorie e 5 pareggi). Ultima sconfitta azzurra a Como, per 1-2, lo scorso 23 febbraio.
- In 9 di queste 14 partite il Napoli ha tenuto la porta inviolata: gli azzurri, tra vecchia e nuova stagione, non subiscono gol in Serie A da 366 minuti. L’ultima rete subita è stata quella di Vasquez all’84’ di Napoli-Genoa 2-2, l’11 maggio scorso.
- Il Napoli non iniziava il campionato di Serie A senza subire reti nelle prime 2 giornate dalla stagione 2020/21: Parma-Napoli 0-2 e Napoli-Genoa 6-0.
- Rasmus Hojlund ha segnato 10 gol in Serie A, mai su calcio di rigore. Il suo ultimo gol nel nostro campionato risale al 4 giugno 2023, Atalanta-Monza 5-2.
- In caso di vittoria a Firenze, si dovrebbe tornare indietro al campionato 2021/22 per rivedere il Napoli a punteggio pieno nelle prime 3 giornate di Serie A Enilive: Napoli con 9 punti, a pari merito con Roma e Milan (quest’ultimo poi campione d’Italia).
