Il Napoli vuole tenere la porta imbattuta: oltre 360 minuti dall'ultimo gol subito! E domani può essere eguagliato un dato di quattro anni fa

La Lega Serie A propone alcune interessanti statistiche in vista del match di domani tra Fiorentina e Napoli.

  • Dalla stagione 2020/21, il Napoli ha sempre collezionato 6 punti dopo i primi due turni, eccetto l’anno scorso, dove perse l’esordio a Verona per 0–3 e si trovò a quota 3 dopo 180’ di gioco.
     
  • Il Napoli ha chiuso la Serie A Enilive 2024/25 ed ha iniziato quella 2025/26 avendo tutt’ora aperta una striscia di 14 risultati utili consecutivi (9 vittorie e 5 pareggi). Ultima sconfitta azzurra a Como, per 1-2, lo scorso 23 febbraio.
     
  • In 9 di queste 14 partite il Napoli ha tenuto la porta inviolata: gli azzurri, tra vecchia e nuova stagione, non subiscono gol in Serie A da 366 minuti. L’ultima rete subita è stata quella di Vasquez all’84’ di Napoli-Genoa 2-2, l’11 maggio scorso.
     
  • Il Napoli non iniziava il campionato di Serie A senza subire reti nelle prime 2 giornate dalla stagione 2020/21: Parma-Napoli 0-2 e Napoli-Genoa 6-0.
     
  • Rasmus Hojlund ha segnato 10 gol in Serie A, mai su calcio di rigore. Il suo ultimo gol nel nostro campionato risale al 4 giugno 2023, Atalanta-Monza 5-2.
     
  • In caso di vittoria a Firenze, si dovrebbe tornare indietro al campionato 2021/22 per rivedere il Napoli a punteggio pieno nelle prime 3 giornate di Serie A Enilive: Napoli con 9 punti, a pari merito con Roma e Milan (quest’ultimo poi campione d’Italia).
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
