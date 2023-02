Assalto Manchester United per Osimhen, tentativo già a gennaio! La risposta di ADL: il retroscena

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen sta disputando una stagione da grande protagonista, trascinando il Napoli a suon di gol e giocate da urlo. Il centravanti nigeriano, attuale capocannoniere della Serie A, si è messo in mostra attirando le attenzioni di diversi top club europei.

Napoli-Osimhen, assalto Manchester United: il retroscena

Chi segue Osimhen da tempo è il Manchester United, che vorrebbe ripartire proprio dall'ex attaccante del Lille. Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, già a gennaio c'è stato un primo assalto dei Red Devils: alcuni emissari hanno contattato De Laurentiis per anticipare la concorrenza, ma il patron non si è nemmeno voluto sedere al tavolo delle trattative rimandando ogni discorso alla prossima estate.

Osimhen, riporta il quotidiano, viene valutato non meno di 150 milioni e non è escluso che nei prossimi mesi si possa provare a parlare anche di rinnovo con il Napoli: guadagna oltre 4 milioni a stagione ed i paletti per gli ingaggi di ADL rendono la trattativa non semplice, ma un tentativo potrà essere fatto.