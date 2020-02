Brescia-Napoli, le probabili formazioni: ancora Ospina in porta, Politano e Insigne dal 1'

Notizie Calcio Napoli - Brescia-Napoli, si apre stasera al Rigamonti la 25a giornata di Serie A. Dopo il prezioso successo esterno in casa del Cagliari, gli azzurri cercano un nuovo importante trionfo in vista della sfida col Barcellona della prossima settimana. Come evidenzia La Repubblica oggi in edicola, saranno quattro i cambi per Gattuso rispetto alla precedente gara: torna Mario Rui a sinistra, riposa Piotr Zielinski e spazio a Matteo Politano e Lorenzo Insigne in attacco.

Probabili formazioni Brescia-Napoli

Brescia (4-3-3): Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Zmrhal, Bjarnason, Balotelli. All. Diego Lopez

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas, Politano, Mertens, Insigne. All. Gennaro Gattuso