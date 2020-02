Brescia-Napoli, Il Mattino: Insigne e Politano titolari, Elmas in vantaggio su Zielinski. Confermato Mertens

Ultime notizie calcio Napoli - Questa sera il Napoli andrà di scena allo stadio Rigamonti di Brescia in un anticipo della 25a giornata di Serie A. Gara fondamentale per gli azzurri che hanno la possibilità, vincendo, di arrivare alla super sfida contro il Barcellona con il vento in poppa. Stando a quanto riportato nell'edizione odierna del quotidiano "Il Mattino", Gattuso è intenzionato a confermare in avanti Dries Mertens nel ruolo di punta centrale, mentre accanto a lui partiranno dal primo minuto Insigne e Politano. Confermato a centrocampo Demme, spalleggiato da Fabian Ruiz e da Elmas, in vantaggio su Zielinski. Ancora Ospina tra i pali, protetto da una linea a quattro composta da Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui. Torna a disposizione Allan che potrebbe trovare spazio a partita in corso per mettere minuti nelle gambe in vista del Barcellona. 4-3-2-1, invece, per il Brescia di Diego Lopez, con Zmrhal e Bjarnason alle spalle di Mario Balotelli.

Allan Brescia Napoli