Il Napoli punta Bella-Kotchap per sostituire Kim! Ecco chi è il gigante che ha incantato gli scout azzurri

Calciomercato Napoli - Spunta un nome nuovo per la difesa azzurra e per il ruolo di sostituto di Kim Min-Jae. Come riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, pare che lo scounting azzurro abbia messo gli occhi anche sul giovane Armel Bella-Kotchap,

Bella-Kotchap Napoli, l'idea per sostituire Kim

21enne colosso di nazionalità tedesca (ma nato a Parigi) del Southampton. La valutazione del difensore è di circa 20 milioni di euro e l’ingaggio sarebbe perfettamente in linea con i parametri imposti dal club.

Si tratta di un giocatore molto fisico: è alto 1.90, ma nonostante la stazza è anche veloce. Ha un ottimo colpo di testa e lavora spesso in anticipo sull'avversario. Quest'anno ha totalizzato 26 presenze stagionali col Southampton, squadra che l'ha acquistato dal Bochum per 11 milioni di euro. Ha all'attivo anche una presenza con la nazionale tedesca, nonché la convocazione ai Mondiali in Qatar 2022 con la nazionale teutonica.