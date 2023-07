Audero pronto a lasciare l'Italia: il Nottingham Forest fa sul serio e anticipa le italiane

Napoli - Il Nottingham Forest ha intenzione di anticipare le italiane e portare via dalla Sampdoria Emil Audero. Il portiere può lasciare l'Italia e approdare in Premier League per il prossimo anno. Resterebbero beffate Lazio, Fiorentina, Inter e anche il Napoli che ha pensato a lui in caso di mancato ritorno di Gollini.