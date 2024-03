Anguissa resta a Napoli per ritrovare la forma, vuole sorprendere tutti in questo rush finale di campionato

Calzona ripartirà dai leader del Napoli e Anguissa vuole dimostrare ancora di farne parte. Come riportato dal Corriere dello Sport, la sosta può averlo rigenerato. Il lavoro di questi giorni, per ritrovarsi anche da un punto di vista fisico, senza l'affanno di un calendario ingolfato, è mirato ad un finale di campionato che possa somigliargli, ricordando l'esuberante Frank formato scudetto. Anguissa dovrà trascinare il Napoli, glielo chiederanno i tifosi ma anche i compagni, che in lui hanno sempre visto uno scudo, una protezione, un riferimento a cui dare palla o affidare l'ambizione di difendere un destino.

Una partita la scrive chi segna, non solo chi ricama o corre ovunque, per questo l'importanza di Anguissa, la sua incidenza all'interno delle prossime partite, negli scontri diretti contro Atalanta, Roma, Bologna, Fiorentina e non solo, sarà legata al sostegno e al supporto di Kvaratskhelia e Osimhen. Uno sta per tornare, l'altro è già qui, lavora da giorni a Castel Volturno. Sanno bene entrambi che questo, per loro, potrebbe essere l'ultimo tratto di strada insieme, perché Osi è attratto da altre sfide, ma il suo futuro dipenderà dai prossimi mesi. Ce ne sono ancora due per caricarsi sulle spalle il Napoli come sanno fare i leader.