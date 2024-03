Acerbi ferito dalla Nazionale, non pensava di essere respinto: rischia 10 turni di stop

Napoli - Arrivano delle nuove notizie sul caso Acerbi e il presunto insulto razzista nei confronti di Juan Jesus. Perché ora La Gazzetta dello Sport parla di quello che sembrerebbe essere stata la reazione del giocatore dell'Inter che non si aspettava di essere respinto dalla Nazionale e questo l'ha ferito. Nonostante i colloqui con la società, la sua linea difensiva non è comunque cambiata di un’unghia: al procuratore federale domani ribadirà di non aver detto o fatto nulla di razzista, che la parola era “nero”, senza la g, ed era stata usata per rivolgere un semplice “ti faccio nero” a Juan Jesus. Insomma, un presunto grande misunderstanding.

Deciderà la Procura Federale che relazionerà poi al Giudice Sportivo: rischia non meno di dieci turni di stop Acerbi. Si legge all’articolo 28 comma 2 del Codice di Giustizia sportiva: «Il calciatore che commette una violazione per comportamento discriminatorio è punito con la squalifica per almeno 10 giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato».