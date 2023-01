Ultras Napoli a Mergellina: si festeggia il Capodanno da primi in classifica | VIDEO

Il Napoli è in testa alla classifica del campionato di serie A e, il 4 gennaio, sta per ripartire la stagione con la gara contro l'Inter, a San Siro.

Ultras a Mergellina a festeggiare il primato

Gli ultras azzurri si sono ritrovati in spiaggia, a Mergellina, per festeggiare il 1° dell'anno da primi in classifica.

