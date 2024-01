UFFICIALE - Napoli-Verona, trasferta vietata! Troppo alto il rischio di scontri

Ultim'ora: Napoli-Hellas Verona, trasferta vietata ai residenti in provincia di Verona!

La decisione è ufficiale: la Prefettura di Napoli ha vietato la vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Maradona a tutti i residenti in provincia di Verona, che dunque non potranno assistere alla partita prevista per domenica 4 febbraio allo stadio Maradona.

Il provvedimento prefettizio è stato adottato, su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal CASMS che "con determina del 25 gennaio scorso ha evidenziato l'accesa rivalità tra le due tifoserie sfociata in passato in gravi incidenti".