UFFICIALE - Napoli-Inter vietata ai residenti in Lombardia

Ufficiale: la partita di calcio Napoli-Inter, in programma nel week-end del 2 marzo allo stadio Maradona, sarà vietata ai residenti in Lombardia.

Lo ha disposto il prefetto di Napoli, Michele di Bari: dunque tutti i residenti in Lombardia, anche se muniti di tessera del tifoso, non potranno acquistare i biglietti nel settore ospiti del Maradona, che resterà comunque aperta ai possessori di fidelity card Inter residenti in altre regioni d'Italia. La decisione arriva dopo le indicazioni fornite dal CASMS sul rischio di scontri tra le due tifoserie.