Terremoto Turchia, morto il portiere del Malatyaspor

Tragedia in Turchia per il terremoto di questa mattina. L'edizione online del Corriere della Sera riporta le ultime notizie in merito alle vittime:

"Anche il direttore sportivo dell’Hatayspor Taner Savut sarebbe ancora sotto le macerie. Ahmet Eyup Turkaslan, portiere classe 1994 del Malatyaspor nella serie B turca, invece, non ce l’ha fatta. Ovviamente, intanto, il ministro dello Sport turco ha annunciato lo stop di tutte le competizioni sportive del Paese. Coinvolta anche la squadra di calcio del Mara?spor, terza serie turca".

