Sky - Problema al ginocchio per Osimhen, le condizioni

Napoli - Dopo un colpo subito probabilmente all’83’ a centrocampo in un contrasto con Bijol, Victor Osimhen ha lasciato il campo dolorante per un infortunio al ginocchio. Un colpo al ginocchio, poi l’espressione infastidita e dolorante, quindi il cambio nel finale di partita.

Infortunio Osimhen: le condizioni

Le condizioni di Victor Osimhen sono da valutare secondo Sky Sport. L’attaccante, che aveva portato in vantaggio il Napoli, è dovuto uscito nel finale del match per un problema al ginocchio destro, dopo un colpo subito all’83’ probabilmente in un contrasto a centrocampo con il difensore bianconero Bijol. Un colpo che non sembrava particolarmente grave, anche perché nell’azione immediatamente successiva il nigeriano si era reso molto pericoloso, scattando da centrocampo fino in area di rigore e colpendo la palla con un destro che aveva impegnato Okoye. Ma pochi minuti dopo si è arreso ed è uscito dal campo, sostituito da Simeone. Sostituito il nigeriano, il Napoli ha incassato il gol del pareggio nel recupero. E ora le condizioni dell’attaccante sono da valutare, anche in considerazione del match di sabato al Maradona contro il Bologna.