Sky - Napoli-Atalanta, la probabile formazione: Osimhen c'è, la decisione su Kvara

Sabato 30 marzo, vigilia di Pasqua, si giocheranno le prima 5 partite della 30ª giornata di Serie A. Ad aprire il turno, alle ore 12:30, sarà il Napoli, che allo stadio Diego Armando Maradona ospiterà l'Atalanta. Si tratta di uno scontro diretto in ottica Champions League. Il Napoli si trova attualmente in settima posizione in classifica, a quota 45 punti (il quarto posto dista 9 punti, il quinto 6 punti). Con un successo, gli azzurri scavalcherebbero in classifica proprio l'Atalanta, al momento in sesta posizione (ma con una gara in meno dopo il rinvio della sfida contro la Fiorentina). Questa la probabile formazione riportata da Gianluca di Marzio sul proprio sito:

Napoli-Atalanta, le probabili scelte di Calzona

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimehn, Kvaratshkelia. Allenatore: Francesco Calzona