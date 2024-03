Nei minuti finali di Georgia-Grecia Kvaratskhelia ha accusato un problema fisico.

Secondo quanto riferito da Sky Sport per lui problema all'inguine della coscia sinistra accusato. Rientrerà domani in Italia e solo a quel punto verrà visitato dallo staff medico. Filtra un cauto ottimismo in vista del campionato contro l'Atalanta.