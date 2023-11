Sky - Ecco il primo Napoli di Mazzarri: 4-3-3 e sorpresa Cajuste, la probabile formazione

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli torna in campo in Serie A, dopo la sosta e soprattutto dopo la sconfitta casalinga contro l'Empoli, che ha portato all'esonero di Rudi Garcia. E Atalanta-Napoli sarà la prima con Walter Mazzarri in panchina per i partenopei.

Gasperini vs Mazzarri

Atalanta-Napoli: le probabili formazioni

Passando alle prime probabili prime scelte di Mazzarri, il Napoli dovrebbe scendere in campo col classico 4-3-3. Lo racconta Sky Sport:

"In porta ci sarà Gollini, davanti a lui Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Olivera. A centrocampo favoriti Cajuste, Lobotka e Zielinski. In attacco Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. Riguardo le assenze: Osimhen sta sempre meglio, Lindstrom ha rimediato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro e non ci sarà. Anguissa non è ancora rientrato, da gestire anche il minutaggio di Zielinski".

Ecco allora la probabile formazione secondo i colleghi di Sky Sport

Probabile formazione SSC Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.