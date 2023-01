Salernitana in emergenza: dopo Fazio anche Bronn salta la partita col Napoli!

Ultime notizie in vista di Salernitana Napoli, prossima partita del campionato di Serie A in programma per sabato prossimo a Salerno. In attesa di conoscere il nuovo allenatore della Salernitana, il cub campano dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa.

Infortunio Bronn

Dopo l'infortunio di Fazio - che salterà sicuramente la partita contro il Napoi - va registrato anche l'infortunio di Dylan Bronn, difensore della Salernitana che era già stato costretto a saltare la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Per lui continuano i fastidi muscolari e non recupererà prima di una settimana.