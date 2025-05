Ultimissime Calcio Napoli - “Il meglio di quest’anno. Vi presentiamo il Team of the Season della Serie A su FC25”, scrive così la Lega Serie A via social postando la top 11 della stagione (più panchina) per il videogame FC25.Â

FC25, eletta la top 11 di quest'annoÂ

Ci sono 5 giocatori del Napoli: Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Scott McTominay titolari; Amir Rrahmani e Romelu Lukaku tra le alternative.Â