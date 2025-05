"Perché Olivera e non Rafa Marin come centrale?". L'idea di Tuttosport su questa scelta di Conte

Napoli - L'edizione odierna scrive sulla scelta di Antonio Conte nel preferire Olivera a Rafa Marin come centrale difensivo:

"Conte aveva trovato in Juan Jesus un’ottima alternativa, fino a quando si è bloccato anche il brasiliano, per un problema al muscolo semimembranoso della coscia destra. Sembra improbabile che riesca ad esserci contro il Cagliari e Conte dovrà andare avanti ancora con Olivera schierato da centrale difensivo in un Napoli riformato con il 4-4-2, proprio per sopperire alle varie defezioni. Perché Olivera e non Rafa Marin, difensore centrale di ruolo? Una sola presenza da titolare per il calciatore spagnolo, la dice lunga sulla fiducia che nutre in lui il tecnico".